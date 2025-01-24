Тарьей Бё стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Антхольце, Легрейд — второй
Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё стал победителем спринта на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия). Дистанцию 10 км он преодолел за 23.51,0, не допустив ни одного промаха.
Вторым стал ещё один норвежец, Стурла Холм Легрейд, отстав от лидера на 0,4 и допустив один промах. Тройку сильнейших замкнул итальянец Томмазо Джакомель (+2,6, 2).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Шестой этап. Антхольц (Италия). Спринт 10 км. Мужчины:
- Тарьей Бё (Норвегия) — 23.51,0 (0 промахов)
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание +0,4 (1)
- Томмазо Джакомель (Италия) +2,6 (2)
- Мартин Улдаль (Норвегия) +20,5 (1)
- Дмитрий Пидручный (Украина) +22,0 (1)
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