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Тарьей Бё стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Антхольце, Легрейд — второй

Тарьей Бё стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Антхольце, Легрейд — второй
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Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё стал победителем спринта на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия). Дистанцию 10 км он преодолел за 23.51,0, не допустив ни одного промаха.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 10 км Спринт
24 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Тарьей Бё
Норвегия
23:51.0
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+0.4
3
Томмазо Джакомель
Италия
+2.6

Вторым стал ещё один норвежец, Стурла Холм Легрейд, отстав от лидера на 0,4 и допустив один промах. Тройку сильнейших замкнул итальянец Томмазо Джакомель (+2,6, 2).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Шестой этап. Антхольц (Италия). Спринт 10 км. Мужчины:

  1. Тарьей Бё (Норвегия) — 23.51,0 (0 промахов)
  2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание +0,4 (1)
  3. Томмазо Джакомель (Италия) +2,6 (2)
  4. Мартин Улдаль (Норвегия) +20,5 (1)
  5. Дмитрий Пидручный (Украина) +22,0 (1)
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