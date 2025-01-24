Тарьей Бё стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Антхольце, Легрейд — второй

Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё стал победителем спринта на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия). Дистанцию 10 км он преодолел за 23.51,0, не допустив ни одного промаха.

Вторым стал ещё один норвежец, Стурла Холм Легрейд, отстав от лидера на 0,4 и допустив один промах. Тройку сильнейших замкнул итальянец Томмазо Джакомель (+2,6, 2).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Шестой этап. Антхольц (Италия). Спринт 10 км. Мужчины: