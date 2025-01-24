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Тарьей Бё объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025

Тарьей Бё объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025
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Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё объявил, что завершит карьеру по итогам сезона-2024/2025.

«Пообещал себе, что в следующий раз, когда буду на вершине, скажу вам, что ухожу на пенсию. Тогда вы будете знать. Послал Гите (жене. — Прим. «Чемпионата») сообщение в раздевалке, что сейчас всё расскажу, а в ответ получил сердечко.

Многие люди говорят об Олимпийских играх, но на протяжении всей зимы я чувствовал, что пора закругляться. В этом сезоне я по-прежнему был одним из лучших биатлонистов мира и хочу уйти на пенсию на этом уровне. Теперь мечтаю проводить больше времени с Гитой и семьёй дома», — приводит слова Бё NRK.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 10 км Спринт
24 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Тарьей Бё
Норвегия
23:51.0
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+0.4
3
Томмазо Джакомель
Италия
+2.6

Сегодня, 24 января, Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). Ранее о завершении карьеры заявил брат Тарьея — Йоханнес Бё.

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