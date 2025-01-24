Тарьей Бё объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025

Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё объявил, что завершит карьеру по итогам сезона-2024/2025.

«Пообещал себе, что в следующий раз, когда буду на вершине, скажу вам, что ухожу на пенсию. Тогда вы будете знать. Послал Гите (жене. — Прим. «Чемпионата») сообщение в раздевалке, что сейчас всё расскажу, а в ответ получил сердечко.

Многие люди говорят об Олимпийских играх, но на протяжении всей зимы я чувствовал, что пора закругляться. В этом сезоне я по-прежнему был одним из лучших биатлонистов мира и хочу уйти на пенсию на этом уровне. Теперь мечтаю проводить больше времени с Гитой и семьёй дома», — приводит слова Бё NRK.

Сегодня, 24 января, Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). Ранее о завершении карьеры заявил брат Тарьея — Йоханнес Бё.