«Я закончил плакать на прошлой неделе». Легрейд — о завершении карьеры Тарьея Бё

Олимпийский чемпион в мужской эстафете, шестикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Легрейд высказался о решении своего соотечественника Тарьея Бё завершить карьеру в конце этого сезона.

«Я чувствовал, что уже закончил плакать на прошлой неделе с Йоханнесом, но с Тарьеем, возможно, немного ослабил бдительность. Мы не знали, когда это произойдёт, но это будет потеря, когда они с Йоханнесом исчезнут из команды. Она опустеет», — приводит слова Легрейда NRK.

Напомним, Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). Ранее о завершении карьеры заявил брат Тарьея — Йоханнес Бё.