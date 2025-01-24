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«Я закончил плакать на прошлой неделе». Легрейд — о завершении карьеры Тарьея Бё

«Я закончил плакать на прошлой неделе». Легрейд — о завершении карьеры Тарьея Бё
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Олимпийский чемпион в мужской эстафете, шестикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Легрейд высказался о решении своего соотечественника Тарьея Бё завершить карьеру в конце этого сезона.

«Я чувствовал, что уже закончил плакать на прошлой неделе с Йоханнесом, но с Тарьеем, возможно, немного ослабил бдительность. Мы не знали, когда это произойдёт, но это будет потеря, когда они с Йоханнесом исчезнут из команды. Она опустеет», — приводит слова Легрейда NRK.

Напомним, Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). Ранее о завершении карьеры заявил брат Тарьея — Йоханнес Бё.

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