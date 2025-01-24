«Мы не перестаём удивлять». Йоханнес Бё — о решении брата Тарьея завершить карьеру

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё высказался о решении своего брата трёхкратного олимпийского чемпиона Тарьея Бё завершить карьеру в конце этого сезона.

«Мы не перестаём удивлять людей. Что может быть лучше, чем сначала выиграть гонку, а потом финишировать на вершине? Это прекрасно», — приводит слова Йоханнеса Бё NRK.

Ранее Йоханнес Бё заявил о завершении карьеры. Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). После гонки норвежец рассказал, что хочет уйти на пенсию, находясь на высоком уровне, а также выразил желание больше времени проводить с семьёй.