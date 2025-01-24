«Это безумие». Мартин Улдаль — о решении Тарьея Бё уйти из спорта в конце сезона

Норвежский биатлонист Мартин Улдаль отреагировал на решение трёхкратного олимпийского чемпиона 36-летнего норвежца Тарьея Бё завершить карьеру в конце сезона.

«Он сказал это, когда проходил мимо. Это безумие. Теперь есть два Бё, которые собираются уйти на пенсию после сезона. Для него круто сделать это после победы. Это потрясающе, чего он добился за сезон», — приводит слова Улдаля NRK.

Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). После гонки норвежец рассказал, что хочет уйти на пенсию находясь на высоком уровне, а также выразил желание больше времени проводить с семьёй.