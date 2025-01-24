Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Тарьея Бё завершить карьеру

Известный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение трёхкратного олимпийского чемпиона 36-летнего норвежского биатлониста Тарьея Бё завершить карьеру по итогам сезона-2024/2025.

«Вслед за младшим Бё уходит из биатлона и старший!!! За год до ОИ!!! Почему??? Это же неспроста????» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Сегодня, 24 января, Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). Ранее о завершении карьеры заявил брат Тарьея — Йоханнес Бё. Норвежский биатлонист заявил, что хочет проводить больше времени с семьёй.