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Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Тарьея Бё завершить карьеру

Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Тарьея Бё завершить карьеру
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Известный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение трёхкратного олимпийского чемпиона 36-летнего норвежского биатлониста Тарьея Бё завершить карьеру по итогам сезона-2024/2025.

«Вслед за младшим Бё уходит из биатлона и старший!!! За год до ОИ!!! Почему??? Это же неспроста????» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Сегодня, 24 января, Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). Ранее о завершении карьеры заявил брат Тарьея — Йоханнес Бё. Норвежский биатлонист заявил, что хочет проводить больше времени с семьёй.

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