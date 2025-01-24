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Тарьей Бё не сдержал слёз после объявления о завершении карьеры

Тарьей Бё не сдержал слёз после объявления о завершении карьеры
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Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё заплакал после объявления о завершении карьеры по итогам сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео и послушать эмоциональную речь биатлониста.

Права на видео принадлежат ООО «Окко».

Сегодня, 24 января, Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). Ранее о завершении карьеры заявил брат Тарьея — Йоханнес Бё. Норвежский биатлонист заявил, что хочет проводить больше времени с семьёй.

Тарьей Бё — олимпийский чемпион 2010 года в эстафете и 2022 года в смешанной эстафете, серебряный призёр 2018 года в эстафете и 2022 года в преследовании, бронзовый призёр эстафеты в Сочи 2014 года, одиннадцатикратный чемпион мира.

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