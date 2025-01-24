Кубок мира — 2024/2025, спринтерский зачёт: Легрейд стал лидером, Йоханнес Бё — второй
Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд вышел в лидеры спринтерского зачёта на Кубке мира — 2024/2025. После серебра в спринте на этапе в Антхольце в сего активе 279 очков.
Второе место занимает его соотечественник Йоханнес Бё с результатом 277. Тройку сильнейших занимает ещё один норвежец Мартин Улдаль (236).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Спринтерский зачёт. Мужчины:
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 279 очков.
- Йоханнес Бё (Новрегия) — 277
- Мартин Улдаль (Норвегия) — 236
- Эмильен Жаклен (Франция) — 235
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 226
- Филипп Наврат (Германия) — 187
- Фабьен Клод (Франция) — 182
- Тарьей Бё (Норвегия) — 173
- Эрик Перро (Франция) — 167
- Томмазо Джакомель (Италия) — 159
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