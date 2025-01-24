Кубок мира — 2024/2025, спринтерский зачёт: Легрейд стал лидером, Йоханнес Бё — второй

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд вышел в лидеры спринтерского зачёта на Кубке мира — 2024/2025. После серебра в спринте на этапе в Антхольце в сего активе 279 очков.

Второе место занимает его соотечественник Йоханнес Бё с результатом 277. Тройку сильнейших занимает ещё один норвежец Мартин Улдаль (236).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Спринтерский зачёт. Мужчины:

Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 279 очков. Йоханнес Бё (Новрегия) — 277 Мартин Улдаль (Норвегия) — 236 Эмильен Жаклен (Франция) — 235 Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 226 Филипп Наврат (Германия) — 187 Фабьен Клод (Франция) — 182 Тарьей Бё (Норвегия) — 173 Эрик Перро (Франция) — 167 Томмазо Джакомель (Италия) — 159