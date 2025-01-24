Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Легрейд вышел в литеры, Йоханнес Бё — второй

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд вышел в лидеры в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 764 очка.

Вторую строчку занимает пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё с результатом 761. Тройку сильнейших замыкает французский спортсмен Эрик Перро (544).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины: