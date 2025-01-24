Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Легрейд вышел в литеры, Йоханнес Бё — второй
Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд вышел в лидеры в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 764 очка.
Вторую строчку занимает пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё с результатом 761. Тройку сильнейших замыкает французский спортсмен Эрик Перро (544).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 764 очка
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 761
- Эрик Перро (Франция) — 544
- Эмильен Жаклен (Франция) — 543
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 515
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 491
- Тарьей Бё (Норвегия) — 478
- Кентен Фийон Майе (Франция) — 453
- Фабьен Клод (Франция) — 415
- Филипп Наврат (Германия) 406
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