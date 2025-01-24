«Ты MVP биатлона». Йоханнес Бё — брату Тарьею, который завершит карьеру в конце сезона

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё обратился к своему брату трёхкратному олимпийскому чемпиону Тарьею Бё, который заявил о завершении карьеры по окончании сезона.

«Поздравляю, брат, ты MVP (самый лучший игрок. — Прим. «Чемпионата») биатлона! Давай насладимся последними гонками вместе», — написал Йоханнес Бё в социальных сетях.

Сегодня, 24 января, Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). Ранее о завершении карьеры заявил Йоханнес Бё. Норвежский биатлонист заявил, что хочет проводить больше времени с семьёй.

Тарьей Бё — олимпийский чемпион 2010 года в эстафете и 2022 года в смешанной эстафете, серебряный призёр 2018 года в эстафете и 2022 года в преследовании, бронзовый призёр эстафеты в Сочи 2014 года, одиннадцатикратный чемпион мира.