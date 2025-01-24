«Не факт, что ещё выиграю». Тарьей Бё рассказал, как принял решение завершить карьеру

Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал, что принял решение о завершении карьеры, думая о своём сыне Ароне.

«Когда Арон подрастёт, смогу рассказать ему, что ушёл, когда был лучшим биатлонистом в мире. Долгое время считал, что прошлый сезон станет моим последним, но почувствовал, что вторых мест было слишком много. И что хочу выиграть ещё несколько раз, прежде чем закончу. Есть мысли и о том, что я, возможно, последний раз поднялся на вершину. В сезоне ещё много гонок, но не факт, что я снова выиграю», — приводит слова Бё NRK.

Сегодня, 24 января, Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). После гонки норвежец заявил, что завершит карьеру в конце сезона-2024/2025. Ранее брат Тарьея — Йоханнес Бё — объявил об уходе из профессионального спорта.