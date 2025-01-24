Пресс-служба IBU: мы плачем, к счастью, больше нет братьев Бё, которые объявят об уходе

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) отреагировал заявление трёхкратного олимпийского чемпиона Тарьея Бё, который завершит карьеру в конце сезона-2024/2025.

«Мы плачем, вы плачете, вся сборная Норвегии плачет. К счастью, больше нет братьев Бё, которые могут объявить о своём уходе», — говорится в публикации IBU в социальных сетях.

Ранее о своём решении уйти из профессионального спорта объявил брат Тарьея — Йоханнес Бё. Норвежский биатлонист заявил, что хочет проводить больше времени с семьёй.

Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). После гонки норвежец рассказал, что хочет уйти на пенсию, находясь на высоком уровне, а также выразил желание больше времени проводить с семьёй.