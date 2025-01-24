«Последний из старой банды». Жена Тарьея Бё обратилась к мужу, который завершает карьеру

Жена трёхкратного олимпийского чемпиона норвежского биатлониста Тарьея Бё — Гита Симонсен — в социальных сетях опубликовала большой пост, где обратилась к своему мужу, который объявил о завершении карьеры.

«Все любят хорошие истории возвращения. И у тебя их много. Ты взбирался на самые крутые горы и сталкивался с противостоянием там, где многие бы сдались. Но ты всегда верил в себя. Умно. Череда побед на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и олимпийские медали говорит о том, что твоя внутренняя мотивация и способность делать то, что нужно, сыграли решающую роль. Настоящий биатлонист.

Лично для меня это были настоящие американские горки, когда я наблюдала со стороны. Для очень эмоциональной женщины биатлон порой может быть очень напряжённым. Так злилась на тебя, когда пропускал последнюю стойку, — ты можешь это сделать! Иногда отключала звук комментариев: «Ничего не поделаешь». Иногда соглашалась на 100%. Плакала от радости, кричала в телевизор и пряталась за дверью. Я твой самый большой фанат, почти, во всяком случае, поскольку знаю, что есть несколько сильных кандидатов на этот приз. Какие переживания у нас были и какие приключения. Повседневное управление и организация порой были нелёгкими. Но мы всегда были командой с общей целью — выступать.

За многие годы, что я тебя знаю, у тебя всегда были другие интересы, желания и мечты в жизни, нежели только биатлон. Очень рада этому. Ты с нетерпением ждёшь «Жизнь 2.0». Я тоже. Очень жду возможности проводить с тобой время каждый день, когда простуда станет просто простудой.

Но буду скучать по биатлонисту Тарьею Бё. В каких-то моментах мы все смогли поучаствовать. Последний из старой банды прощается с нами. Карьера, которой можно гордиться. А ещё мне нравится, что ты можешь гордиться тем человеком, которым продолжаешь быть. Это самое важное. Выпьем за тебя, Тарьей, в последний раз», — написала Симонсен в социальных сетях.