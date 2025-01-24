«Я этого ожидал». Томмазо Джакомель — о завершении карьеры Тарьея Бё

Бронзовый призёр спринта на этапе Кубка мира в Антхольце итальянский биатлонист Томмазо Джакомель высказался о завершении карьеры трёхкратного олимпийского чемпиона норвежца Тарьея Бё.

«Я этого ожидал. В прошлом году разговаривал с ним в конце сезона, и он сказал мне: «Gроведу ещё один год, хочу попытаться выиграть золото на чемпионате мира в Ленцерхайде». Я этого ожидал и рад за братьев», — приводит слова Джакомеля Fondo Italia.

Ранее о своём решении уйти из профессионального спорта объявил брат Тарьея — Йоханнес Бё. Норвежский биатлонист заявил, что хочет проводить больше времени с семьёй.

Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). После гонки норвежец рассказал, что хочет уйти на пенсию, находясь на высоком уровне, а также выразил желание больше времени проводить с семьёй.