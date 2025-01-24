«Попасть на подиум с двумя ошибками непросто». Джакомель — о бронзе в спринте в Антхольце

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель высказался о бронзе в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Знал, что смогу вернуться, в конце последнего круга много прибавил, но недостаточно. Понятно, что когда я приехал и увидел, как отстаю всего на две секунды, это меня немного обожгло. С одной ошибкой я бы выиграл, с нулём — с большим перевесом, но это нормально. Попасть на подиум с двумя ошибками — непросто», — приводит слова Джакомеля Fondo Italia.

Напомним, победителем гонки стал норвежец Тарьей Бё. Он преодолел дистанцию за 23.51,0, не допустив ни одного промаха. Джакомель отстал от лидера на 2,6, допустив два промаха.