«Попасть на подиум с двумя ошибками непросто». Джакомель — о бронзе в спринте в Антхольце
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Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель высказался о бронзе в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
«Знал, что смогу вернуться, в конце последнего круга много прибавил, но недостаточно. Понятно, что когда я приехал и увидел, как отстаю всего на две секунды, это меня немного обожгло. С одной ошибкой я бы выиграл, с нулём — с большим перевесом, но это нормально. Попасть на подиум с двумя ошибками — непросто», — приводит слова Джакомеля Fondo Italia.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 10 км Спринт
24 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Тарьей Бё
Норвегия
23:51.0
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+0.4
3
Томмазо Джакомель
Италия
+2.6
Напомним, победителем гонки стал норвежец Тарьей Бё. Он преодолел дистанцию за 23.51,0, не допустив ни одного промаха. Джакомель отстал от лидера на 2,6, допустив два промаха.
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