«Мы сможем сказать своё слово». Лукас Ховер — об ожиданиях от эстафеты на КМ в Антхольце

Итальянский биатлонист двукратный призёр Олимпийских игр и четырёхкратный призёр чемпионатов мира Лукас Хофер поделился ожиданиями от предстоящей эстафеты 4x7,5 в рамках этапа Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия).

«Как я всегда говорю, нас всех волнует эстафета. Это ценность команды, она представляет нас. К сожалению, пока нам не удалось сделать то, что делали в прошлом году, но я уверен в себе. Собственно, сегодня мы это тоже показали. Несмотря на то что мы не все впереди, судя по тому, что видел, мы показали хорошие результаты. Завтра в более короткой гонке один на один всё может измениться, и мы, безусловно, сможем сказать своё слово», — приводит слова Хофера Fondo Italia.

В спринте на этапе Кубка мира в Антхольце Хофер занял 29-е место. Лучшим из итальянцев стал Томмазо Джакомель, завоевавший бронзу. В мужской эстафете от сборной Италии заявлены Даниэле Каппеллари, Лукас Хофер, Элия Дзени и Джакомель.