Кубок России по биатлону, 5-й этап, мужчины, спринт: во сколько начнётся, где смотреть

Сегодня, 25 января, в Дёмине состоится мужской спринт в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. Старт запланирован на 10:00 мск, гонку в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, пятый этап, Дёмино. Мужчины, 10 км. Стартовый лист (частично):

10. Рустам Каюмов

11. Иван Колотов…

13. Кирилл Бажин…

16. Александр Логинов

17. Кирилл Стрельцов

18. Роман Ерёмин…

20. Дмитрий Иванов…

23. Денис Иродов…

26. Эдуард Латыпов

27. Антон Бабиков…

32. Даниил Серохвостов…

35. Максим Цветков

36. Александр Поварницын…

40. Виктор Плицев…

47. Пётр Пащенко…

53. Никита Поршнев