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Кубок России по биатлону, 5-й этап, женщины, спринт: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок России по биатлону, 5-й этап, женщины, спринт: во сколько начнётся, где смотреть
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Сегодня, 25 января, в Дёмине состоится женский спринт в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. Старт запланирован на 13:50 мск, гонку в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 5, Дёмино
Женщины. Спринт 7.5 км
25 января 2025, суббота. 13:50 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, пятый этап, Дёмино. Женщины, 7,5 км. Стартовый лист (частично):

7. Виктория Метеля

9. Кира Дюжева…

11. Кристина Резцова…

18. Анастасия Зырянова…

20. Анастасия Шевченко.

21. Полина Плюснина…

23. Тамара Дербушева…

26. Полина Шевнина.

27. Валерия Каюмова.

28. Анастасия Халили…

31. Елизавета Каплина…

35. Виктория Сливко.

36. Наталия Шевченко…

39. Ирина Казакевич.

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