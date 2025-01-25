Кубок России по биатлону, 5-й этап, женщины, спринт: во сколько начнётся, где смотреть

Сегодня, 25 января, в Дёмине состоится женский спринт в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. Старт запланирован на 13:50 мск, гонку в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, пятый этап, Дёмино. Женщины, 7,5 км. Стартовый лист (частично):

7. Виктория Метеля…

9. Кира Дюжева…

11. Кристина Резцова…

18. Анастасия Зырянова…

20. Анастасия Шевченко.

21. Полина Плюснина…

23. Тамара Дербушева…

26. Полина Шевнина.

27. Валерия Каюмова.

28. Анастасия Халили…

31. Елизавета Каплина…

35. Виктория Сливко.

36. Наталия Шевченко…

39. Ирина Казакевич.