Светлана Слепцова отреагировала на слова Тарьея Бё о завершении карьеры фото с поцелуем

Олимпийская чемпионка, 38-летняя российская экс-биатлонистка Светлана Слепцова отреагировала в социальных сетях на слова 36-летнего трёхкратного олимпийского чемпиона из Норвегии Тарьея Бё о принятом решении завершить карьеру по итогам сезона-2024/2025.

«Тарьей, у нас были классные вечеринки в Осло! Спасибо за твою карьеру! Лучший для меня!» — написала Слепцова в посте с фотографией, на которой её целует Бё.

Фото: Социальные сети Светланы Слепцовой

24 января Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). Ранее о завершении карьеры заявил старший брат Тарьея — Йоханнес Бё.

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