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Кубок мира по биатлону, шестой этап, женщины: во сколько начало пасьюта, стартовый лист

Кубок мира по биатлону, шестой этап, женщины: во сколько начало пасьюта, стартовый лист
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Сегодня, 25 января, в итальянском Антхольце состоится женская гонка преследования на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025, начало которой запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами ведущих биатлонисток.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 10 км Гонка преследования
25 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Не началось

Кубок мира — 2024/2025, шестой этап. Женщины, гонка преследования 10 км. Стартовый лист:

1. Лу Жанмонно (Франция).
2. Селина Гротиан (Германия).
3. Франциска Пройс (Германия).
4. Доротея Вирер (Италия).
5. Жулия Симон (Франция).
6. Жанна Ришар (Франция).
7. Осеан Мишлон (Франция).
11. Ханна Эберг (Швеция).
12. Марен Киркеэйде (Норвегия).
16. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
23. Ингрид Тандреволд (Норвегия).
27. Пола Боте (Франция).
33. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).
38. Анастасия Кузьмина (Словакия).
45. Каролин Кноттен (Норвегия).

Общий зачёт КМ по биатлону
Календарь КМ по биатлону
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