Серохвостов с двумя промахами выиграл спринт на этапе КР, опередив Латыпова на 5 секунд
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Биатлонист Даниил Серохвостов одержал победу в спринтерской гонке на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 в Дёмине (Ярославская область). Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 23.06,1, допустив два промаха на огневых рубежах.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 5, Дёмино
Мужчины. Спринт 10 км
25 января 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
23:06.0
2
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+5.0
3
Максим Цветков
Санкт-Петербург - Вологодская
+33.0
Второе место занял Эдуард Латыпов с отставанием 5,0 секунды, допустив один промах. Тройку призёров замкнул Максим Цветков, ни разу не промахнувшийся одну на стрельбище (+33,0).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 5-й этап, Дёмино.
Спринт 10 км. Мужчины:
- Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — 23.06,1 (2 промаха).
- Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — отставание 5,0 (1).
- Максим Цветков (Санкт-Петербург) +33,0 (0).
- Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика) +34,5 (1).
- Иван Колотов (Пермский край) +44,8 (1).
- Кирилл Бажин (Свердловская область) +47,7 (0).
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