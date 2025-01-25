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Серохвостов с двумя промахами выиграл спринт на этапе КР, опередив Латыпова на 5 секунд

Биатлонист Даниил Серохвостов одержал победу в спринтерской гонке на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 в Дёмине (Ярославская область). Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 23.06,1, допустив два промаха на огневых рубежах.

Второе место занял Эдуард Латыпов с отставанием 5,0 секунды, допустив один промах. Тройку призёров замкнул Максим Цветков, ни разу не промахнувшийся одну на стрельбище (+33,0).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 5-й этап, Дёмино.

Спринт 10 км. Мужчины: