Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Буду скучать по самым потрясающим биатлонистам». Бьорндален — об уходе братьев Бё

«Буду скучать по самым потрясающим биатлонистам». Бьорндален — об уходе братьев Бё
Комментарии

Восьмикратный олимпийский чемпион, легендарный норвежец Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал решение трёхкратного олимпийского чемпиона 36-летнего норвежского биатлониста Тарьея Бё завершить карьеру по итогам сезона-2024/2025.

«Братья Бё меня удивили. Я думал, что они оба останутся ещё на год. Но я их очень хорошо понимаю. У них семьи, они прошли долгий путь. Я буду скучать по самым потрясающим биатлонистам наших дней», — приводит слова Бьорндалена TV2.

В пятницу, 24 января, Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). Ранее о завершении карьеры заявил брат Тарьея — Йоханнес Бё. Норвежский биатлонист заявил, что хочет проводить больше времени с семьёй.

Материалы по теме
Тарьей Бё со слезами объявил о завершении карьеры. Он уходит вслед за своим братом
Тарьей Бё со слезами объявил о завершении карьеры. Он уходит вслед за своим братом
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android