«Буду скучать по самым потрясающим биатлонистам». Бьорндален — об уходе братьев Бё

Восьмикратный олимпийский чемпион, легендарный норвежец Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал решение трёхкратного олимпийского чемпиона 36-летнего норвежского биатлониста Тарьея Бё завершить карьеру по итогам сезона-2024/2025.

«Братья Бё меня удивили. Я думал, что они оба останутся ещё на год. Но я их очень хорошо понимаю. У них семьи, они прошли долгий путь. Я буду скучать по самым потрясающим биатлонистам наших дней», — приводит слова Бьорндалена TV2.

В пятницу, 24 января, Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). Ранее о завершении карьеры заявил брат Тарьея — Йоханнес Бё. Норвежский биатлонист заявил, что хочет проводить больше времени с семьёй.