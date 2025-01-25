Мартен Фуркад рассказал о пророческой фразе, сказанной Тарьею Бё 20 лет назад

Бывший биатлонист шестикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад отреагировал на решение трёхкратного олимпийского чемпиона Тарьея Бё завершить карьеру по окончании сезона-2024/2025.

«Мы все плачем! До сих пор помню, как 20 лет назад я впервые сказал этому парню на трассе: «Биатлон будет скучать по тебе», — подписал Фуркад пост Тарьея Бё, разместив его на своей странице в соцсетях.

В пятницу, 24 января, Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). Ранее о завершении карьеры заявил старший брат Тарьея — Йоханнес Бё.