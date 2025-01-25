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Кристина Резцова выиграла спринт на этапе Кубка России в Ижевске, Метеля — вторая

Биатлонистка Кристина Резцова одержала победу в спринтерской гонке на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 в Дёмине (Ярославская область). Она преодолела дистанцию 7,5 км за 20.41,8 при безошибочной стрельбе на огневых рубежах.

Второе место заняла Виктория Метеля с отставанием 19,4 секунды, также ни разу не промахнувшись на стрельбище. Тройку призёров замкнула Наталия Шевченко, допустившая одну осечку на огневых рубежах (+27,9).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 5-й этап, Дёмино.

Женщины, спринт 7,5 км: