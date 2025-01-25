Кристина Резцова выиграла спринт на этапе Кубка России в Ижевске, Метеля — вторая
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Биатлонистка Кристина Резцова одержала победу в спринтерской гонке на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 в Дёмине (Ярославская область). Она преодолела дистанцию 7,5 км за 20.41,8 при безошибочной стрельбе на огневых рубежах.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 5, Дёмино
Женщины. Спринт 7.5 км
25 января 2025, суббота. 13:50 МСК
Окончено
1
Кристина Резцова
Московская область
20:41.8
2
Виктория Метеля
ХМАО-Югра
+19.4
3
Наталия Шевченко
Свердловская область
+27.9
Второе место заняла Виктория Метеля с отставанием 19,4 секунды, также ни разу не промахнувшись на стрельбище. Тройку призёров замкнула Наталия Шевченко, допустившая одну осечку на огневых рубежах (+27,9).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 5-й этап, Дёмино.
Женщины, спринт 7,5 км:
- Кристина Резцова (Московская область) — 20.41,8 (0 промахов).
- Виктория Метеля (ХМАО-Югра) — отставание 19,4 (0).
- Наталия Шевченко (Свердловская область) +27,9 (1).
- Анастасия Шевченко (Свердловская область) +35,8 (1).
- Виктория Сливко (Тюменская область) +40,8 (1).
- Ирина Казакевич (Свердловская область) + 1.20,4 (3).
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