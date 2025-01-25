Лу Жанмонно победила в пасьюте на этапе КМ в Антхольце, четыре француженки в топ-5
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Французская биатлонистка Лу Жанмонно одержала победу в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия). Она допустила одну осечку на огневых рубежах. Отметим, что четыре представительницы Франции вошли в пятёрку сильнейших в гонке преследования.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 10 км Гонка преследования
25 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
29:44.0
2
Жулия Симон
Франция
+24.1
3
Франциска Пройс
Германия
+53.6
Второе место заняла ещё одна представительница Франции Жулия Симон, которая была точна во время стрельбы, но отстала от лидера на 24,1 секунды. Тройку призёров замкнула немецкая биатлонистка лидер общего зачёта Франциска Пройс. Четвёртое и пятое места заняли француженки Ришар Жанн и Осеан Мишлон соответственно.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, шестой этап, Антхольц. Гонка преследования 10 км. Женщины:
- Лу Жанмонно (Франция) — 29.44,0 (1 промах).
- Жулия Симон (Франция) — отставание 24,1 (0).
- Франциска Пройс (Германия) +53,6 (1).
- Жанна Ришар (Франция) +58,1 (0).
- Осеан Мишлон (Франция) +1.25,2 (1).
- Селина Гротиан (Германия) +1.36,7 (2).
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