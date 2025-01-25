Сборная Франции выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Антхольце, Норвегия — вторая

Мужская сборная Франции по биатлону одержала уверенную победу в эстафете на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). В составе французской команды выступали Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен. Второе место заняли биатлонисты команды Норвегии с отставанием 43,6 секунды. Тройку призёров замкнули спортсмены из Швеции (+44,0).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, шестой этап, Антхольц. Мужская эстафета 4 х 7,5 км:

Франция — 1:13.33,6 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона). Норвегия — отставание 43,6 (0+12). Швеция +44,0 (1+8). Италия +1.03,4 (0+8). Швейцария +1.54,6 (0+7). Чехия +2.16,6 (1+12).