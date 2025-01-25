Сборная Франции выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Антхольце, Норвегия — вторая
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Мужская сборная Франции по биатлону одержала уверенную победу в эстафете на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). В составе французской команды выступали Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен. Второе место заняли биатлонисты команды Норвегии с отставанием 43,6 секунды. Тройку призёров замкнули спортсмены из Швеции (+44,0).
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
25 января 2025, суббота. 16:55 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Швеция
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, шестой этап, Антхольц. Мужская эстафета 4 х 7,5 км:
- Франция — 1:13.33,6 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона).
- Норвегия — отставание 43,6 (0+12).
- Швеция +44,0 (1+8).
- Италия +1.03,4 (0+8).
- Швейцария +1.54,6 (0+7).
- Чехия +2.16,6 (1+12).
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