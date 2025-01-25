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16:55 Мск
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Жаклен упал перед последней стрельбой в эстафете в Антхольце. Это не помешало ему победить

Жаклен упал перед последней стрельбой в эстафете в Антхольце. Это не помешало ему победить
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Французский биатлонист Эмильен Жаклен упал по ходу мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия). Инцидент произошёл перед последней стрельбой в гонке.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
25 января 2025, суббота. 16:55 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Швеция

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

На момент падения Жаклен являлся лидером, у него было комфортное преимущество в более чем 50 секунд над вторым местом, на котором располагалась сборная Норвегии. Это не помешало французу закрыть все пять мишеней на последней стрельбе и принести команде Франции уверенную победу в гонке.

Французские биатлонисты не проиграли ни одной мужской эстафеты в нынешнем сезоне-2024/2025. Они одержали четыре победы в четырёх гонках.

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