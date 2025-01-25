Швейцарка Лена Хекки отыграла 45 позиций в пасьюте на этапе Кубка мира в Антхольце
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Швейцарская биатлонистка Лена Хекки совершила впечатляющий прорыв в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). Она отыграла 45 мест относительно своей стартовой позиции.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 10 км Гонка преследования
25 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
29:44.0
2
Жулия Симон
Франция
+24.1
3
Франциска Пройс
Германия
+53.6
После неудачного спринта она начала пасьют с 59-го места. В гонке преследования Хекки смогла придти к финишу на 14-м месте, допустив лишь один промах на четырёх огневых рубежах.
Победу в пасьюте одержала француженка Лу Жанмонно, которая также выиграла и спринт. Второе место заняла ещё одна представительница Франции Жулия Симон, тройку призёров замкнула немка Франциска Пройс.
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