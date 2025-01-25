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Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Жанмонно укрепила лидерство, Пройс — вторая

Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Жанмонно укрепила лидерство, Пройс — вторая
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Французская биатлонистка Лу Жанмонно укрепила лидерство в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону — 2024/2025 после победы на шестом этапе в Антхольце (Италия). В её активе 293 очка. Второе место занимает немка Франциска Пройс (241). Тройку лидеров замыкает француженка Жулия Симон (226).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 10 км Гонка преследования
25 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
29:44.0
2
Жулия Симон
Франция
+24.1
3
Франциска Пройс
Германия
+53.6

Биатлон. Зачёт гонок преследований Кубка мира — 2024/2025. Женщины:

  1. Лу Жанмонно (Франция) — 293 очка.
  2. Франциска Пройс (Германия) — 241.
  3. Жулия Симон (Франция) — 226.
  4. Жанна Ришар (Франция) — 182.
  5. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 160.
  6. Осеан Мишлон (Франция) — 157.
  7. Эльвира Эберг (Швеция) — 147.
  8. Ванесса Фойгт (Германия) — 140.
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