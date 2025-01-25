Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Жанмонно укрепила лидерство, Пройс — вторая

Французская биатлонистка Лу Жанмонно укрепила лидерство в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону — 2024/2025 после победы на шестом этапе в Антхольце (Италия). В её активе 293 очка. Второе место занимает немка Франциска Пройс (241). Тройку лидеров замыкает француженка Жулия Симон (226).

Биатлон. Зачёт гонок преследований Кубка мира — 2024/2025. Женщины:

Лу Жанмонно (Франция) — 293 очка. Франциска Пройс (Германия) — 241. Жулия Симон (Франция) — 226. Жанна Ришар (Франция) — 182. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 160. Осеан Мишлон (Франция) — 157. Эльвира Эберг (Швеция) — 147. Ванесса Фойгт (Германия) — 140.