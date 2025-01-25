Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Жанмонно приближается к Пройс в борьбе за лидерство
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 879 очков. Второе место занимает представительница Франции Лу Жанмонно, которой удалось приблизиться к сопернице после победы в гонке преследования на этапе в Антхольце (Италия). На данный момент она заработала 787 очков. Тройку лидеров замыкает шведка Эльвира Эберг, пропускающая этап из-за болезни.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 10 км Гонка преследования
25 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
29:44.0
2
Жулия Симон
Франция
+24.1
3
Франциска Пройс
Германия
+53.6
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
- Франциска Пройс (Германия) — 879 очков.
- Лу Жанмонно (Франция) — 787.
- Эльвира Эберг (Швеция) — 571.
- Жулия Симон (Франция) — 530.
- Жанна Ришар (Франция) — 526.
- Осеан Мишлон (Франция) — 495.
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