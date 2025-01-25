Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Жанмонно приближается к Пройс в борьбе за лидерство

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 879 очков. Второе место занимает представительница Франции Лу Жанмонно, которой удалось приблизиться к сопернице после победы в гонке преследования на этапе в Антхольце (Италия). На данный момент она заработала 787 очков. Тройку лидеров замыкает шведка Эльвира Эберг, пропускающая этап из-за болезни.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины: