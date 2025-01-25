Даниил Серохвостов заявил, что жалеет об участии в спринте на КР, несмотря на победу
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Биатлонист Даниил Серохвостов заявил, что жалеет, что принял участие в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Дёмине из-за проблем со здоровьем.
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Мужчины. Спринт 10 км
25 января 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
23:06.0
2
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+5.0
3
Максим Цветков
Санкт-Петербург - Вологодская
+33.0
«Доволен победой, но недоволен, что вышел на старт. Проблемы с желудком, поэтому пожалел, что вышел сегодня. Это тот случай, когда, как обычно, не подумал и вышел на старт во вред здоровью.
Была мысль, что не хватит [запаса после второго рубежа], но по большей части был спокоен. Не знал, сколько Эдик стреляет, но понимал, что последний круг у меня достаточно сильный и две секунды запаса будет достаточно. Масс‑старт уже точно не побегу», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».
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