Даниил Серохвостов заявил, что жалеет об участии в спринте на КР, несмотря на победу

Биатлонист Даниил Серохвостов заявил, что жалеет, что принял участие в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Дёмине из-за проблем со здоровьем.

«Доволен победой, но недоволен, что вышел на старт. Проблемы с желудком, поэтому пожалел, что вышел сегодня. Это тот случай, когда, как обычно, не подумал и вышел на старт во вред здоровью.

Была мысль, что не хватит [запаса после второго рубежа], но по большей части был спокоен. Не знал, сколько Эдик стреляет, но понимал, что последний круг у меня достаточно сильный и две секунды запаса будет достаточно. Масс‑старт уже точно не побегу», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».