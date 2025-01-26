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«Можно немного выдохнуть». Кристина Резцова — о победе в спринте на этапе КР

«Можно немного выдохнуть». Кристина Резцова — о победе в спринте на этапе КР
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Биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала свою победу в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Дёмине.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 5, Дёмино
Женщины. Спринт 7.5 км
25 января 2025, суббота. 13:50 МСК
Окончено
1
Кристина Резцова
Московская область
20:41.8
2
Виктория Метеля
ХМАО-Югра
+19.4
3
Наталия Шевченко
Свердловская область
+27.9

«Хочу передать большой привет в первую очередь моим девочкам Сашеньке и Полюшке (дочерям). Саша уже давно просит, чтобы я выиграла. Надеюсь, что я наконец‑то оправдала свои ожидания, детей, всех, кто мне помогает. Хочу сказать огромное спасибо нашей сервис‑бригаде. Это лучший сезон в плане подготовки лыж. Можно немного выдохнуть.

Я везде стараюсь игрушки никому не раздаривать. Цветы бросаю, а игрушки дети ждут и дерутся, кому что достанется. Обычно папе моего супруга достаётся медаль, а остальным — игрушки», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

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