«Можно немного выдохнуть». Кристина Резцова — о победе в спринте на этапе КР

Биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала свою победу в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Дёмине.

«Хочу передать большой привет в первую очередь моим девочкам Сашеньке и Полюшке (дочерям). Саша уже давно просит, чтобы я выиграла. Надеюсь, что я наконец‑то оправдала свои ожидания, детей, всех, кто мне помогает. Хочу сказать огромное спасибо нашей сервис‑бригаде. Это лучший сезон в плане подготовки лыж. Можно немного выдохнуть.

Я везде стараюсь игрушки никому не раздаривать. Цветы бросаю, а игрушки дети ждут и дерутся, кому что достанется. Обычно папе моего супруга достаётся медаль, а остальным — игрушки», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».