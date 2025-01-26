Кубок России по биатлону, 5-й этап, мужчины, масс-старт: во сколько начнётся, где смотреть

Сегодня, 26 января, в Дёмине состоится мужской масс-старт в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. Старт запланирован на 11:30 мск, гонку в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, пятый этап, Дёмино. Мужчины. 15 км. Масс-старт. Стартовый лист (частично):

1. Антон Бабиков…

2. Эдуард Латыпов…

3. Кирилл Бажин…

4. Рустам Каюмов…

5. Максим Цветков…

6. Александр Поварницын…

7. Виктор Плицев…

8. Кирилл Стрельцов…

9. Никита Поршнев…

10. Алексей Вагин…

12. Роман Сурнев…

13. Вячеслав Малеев…

14. Карим Халили…

15. Евгений Сидоров…

16. Евгений Емерхонов…

20. Александр Логинов.