Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок России по биатлону, 5-й этап, женщины, масс-старт: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок России по биатлону, 5-й этап, женщины, масс-старт: во сколько начнётся, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 26 января, в Дёмине состоится женский масс-старт в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. Старт запланирован на 14:30 мск, гонку в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 5, Дёмино
Женщины. 12.5 км Масс-старт
26 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, пятый этап, Дёмино. Женщины. 12.5 км. Масс-старт. Стартовый лист (частично):

1. Наталия Шевченко…

2. Кристина Резцова

3. Виктория Сливко…

4. Тамара Дербушева…

5. Полина Плюснина…

6. Ирина Казакевич…

7. Елизавета Каплина…

8. Кира Дюжева…

9. Юлия Шеллер…

10. Анастасия Халили…

12. Екатерина Мошкова…

13. Анастасия Гришина…

16. Ульяна Нигматуллина…

18. Полина Шевнина…

21. Елизавета Фролова.

Календарь КР по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android