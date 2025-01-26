Кубок России по биатлону, 5-й этап, женщины, масс-старт: во сколько начнётся, где смотреть

Сегодня, 26 января, в Дёмине состоится женский масс-старт в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. Старт запланирован на 14:30 мск, гонку в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, пятый этап, Дёмино. Женщины. 12.5 км. Масс-старт. Стартовый лист (частично):

1. Наталия Шевченко…

2. Кристина Резцова…

3. Виктория Сливко…

4. Тамара Дербушева…

5. Полина Плюснина…

6. Ирина Казакевич…

7. Елизавета Каплина…

8. Кира Дюжева…

9. Юлия Шеллер…

10. Анастасия Халили…

12. Екатерина Мошкова…

13. Анастасия Гришина…

16. Ульяна Нигматуллина…

18. Полина Шевнина…

21. Елизавета Фролова.