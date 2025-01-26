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Кубок мира по биатлону, шестой этап, женщины: во сколько начало пасьюта, стартовый лист

Кубок мира по биатлону, шестой этап, женщины: во сколько начало пасьюта, стартовый лист
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Сегодня, 26 января, в итальянском Антхольце состоится женская эстафета 4 x 6 км в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025, начало которой запланировано на 14:05 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами сборных.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
26 января 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Не началось

Кубок мира — 2024/2025, шестой этап. Женщины. Эстафета. 4 x 6 км. Стартовый лист (частично):

  • 1.Германия:

1. Марлен Фихтнер

2. София Шнайдер

3. Джулия Кинк

4. Селина Гротиан

  • 2. Франция:

1. Ришар Жанн

2. Лу Жанмонно

3. Осеан Мишлон

4. Жулия Симон

  • 3. Швеция:

1. Юханна Скоттхейм

2. Элла Хальварссон

3. Анна Магнуссон

4. Ханна Эберг

Календарь КМ по биатлону
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