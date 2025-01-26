Кубок мира по биатлону, шестой этап, женщины: во сколько начало пасьюта, стартовый лист
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Сегодня, 26 января, в итальянском Антхольце состоится женская эстафета 4 x 6 км в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025, начало которой запланировано на 14:05 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами сборных.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
26 января 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Не началось
Кубок мира — 2024/2025, шестой этап. Женщины. Эстафета. 4 x 6 км. Стартовый лист (частично):
- 1.Германия:
1. Марлен Фихтнер
2. София Шнайдер
3. Джулия Кинк
4. Селина Гротиан
- 2. Франция:
1. Ришар Жанн
2. Лу Жанмонно
3. Осеан Мишлон
4. Жулия Симон
- 3. Швеция:
1. Юханна Скоттхейм
2. Элла Хальварссон
3. Анна Магнуссон
4. Ханна Эберг
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