Кубок мира по биатлону, шестой этап, мужчины: во сколько начало пасьюта, стартовый лист

Сегодня, 26 января, в итальянском Антхольце состоится мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025, начало которой запланировано на 16:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами ведущих биатлонистов.

Кубок мира — 2024/2025, шестой этап. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Тарьей Бё (Норвегия);

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия);

3. Томмазо Джакомель (Италия);

4. Мартин Улдаль (Норвегия);

5. Дмитрий Пидручный (Украина);

6. Яков Фак (Словения);

7. Витезслав Горниг (Чехия);

8. Эрик Перро (Франция);

9. Йоханнес Бё (Норвегия);

10. Йонаш Маречек (Чехия);

11. Филипп Хорн (Германия);

12. Мартин Понсилуома (Швеция);

13. Теро Сеппяля (Финляндия);

14. Йоша Буркхальтер (Швейцария);

15. Филипп Наврат (Германия);

16. Дидье Биона (Италия);

17. Никлас Хартвег (Швейцария);

18. Давид Комац (Австрия);

19. Отто Инвениус (Финляндия);

20. Михал Крчмарж (Чехия).