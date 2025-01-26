Кубок мира по биатлону, шестой этап, мужчины: во сколько начало пасьюта, стартовый лист

Сегодня, 26 января, в итальянском Антхольце состоится мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025, начало которой запланировано на 16:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами ведущих биатлонистов.
Кубок мира — 2024/2025, шестой этап. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км. Стартовый лист (частично):
1. Тарьей Бё (Норвегия);
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия);
3. Томмазо Джакомель (Италия);
4. Мартин Улдаль (Норвегия);
5. Дмитрий Пидручный (Украина);
6. Яков Фак (Словения);
7. Витезслав Горниг (Чехия);
8. Эрик Перро (Франция);
9. Йоханнес Бё (Норвегия);
10. Йонаш Маречек (Чехия);
11. Филипп Хорн (Германия);
12. Мартин Понсилуома (Швеция);
13. Теро Сеппяля (Финляндия);
14. Йоша Буркхальтер (Швейцария);
15. Филипп Наврат (Германия);
16. Дидье Биона (Италия);
17. Никлас Хартвег (Швейцария);
18. Давид Комац (Австрия);
19. Отто Инвениус (Финляндия);
20. Михал Крчмарж (Чехия).