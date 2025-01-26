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Даниил Усов победил в масс-старте на этапе Кубка России, Латыпов — на четвёртом месте

Даниил Усов победил в масс-старте на этапе Кубка России, Латыпов — на четвёртом месте
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Биатлонист Даниил Усов, представляющий Пермский край, одержал победу в большом масс-старте в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Дёмине (Ярославская область). Спортсмен преодолел дистанцию за 36.39,5, допустив один промах на огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 5, Дёмино
Мужчины. 15 км Масс-старт
26 января 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Даниил Усов
Пермский край
36:39.5
2
Евгений Сидоров
Красноярский - Ленинградская
+2.1
3
Александр Бектуганов
Ямало-Ненецкий АО
+4.3

Второе место занял Евгений Сидоров из Красноярска с отставанием 2,1 секунды и двумя промахами. Тройку призёров замкнул Александр Бектуганов, один раз промахнувшийся на стрельбище (+4,3). Биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, занял четвёртое место с тремя осечками на стрельбище.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 5-й этап, Дёмино.
Масс-старт 15 км. Мужчины:

  1. Даниил Усов (Пермский край) — 36.39,5 (1 промах)
  2. Евгений Сидоров (Красноярский край) — отставание 2,1 (2)
  3. Александр Бектуганов (Ямало-Ненецкий АО) + 4,3 (1)
  4. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) + 15,3 (3)
  5. Кирилл Бажин (Свердловская область) +20,3 (2)
  6. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика) +20,9 (3)
Общий зачёт Кубка России — 2024/2025 по биатлону
Календарь Кубка России — 2024/2025 по биатлону
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Новости. Биатлон
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