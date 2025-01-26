Даниил Усов победил в масс-старте на этапе Кубка России, Латыпов — на четвёртом месте

Биатлонист Даниил Усов, представляющий Пермский край, одержал победу в большом масс-старте в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Дёмине (Ярославская область). Спортсмен преодолел дистанцию за 36.39,5, допустив один промах на огневых рубежах.

Второе место занял Евгений Сидоров из Красноярска с отставанием 2,1 секунды и двумя промахами. Тройку призёров замкнул Александр Бектуганов, один раз промахнувшийся на стрельбище (+4,3). Биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, занял четвёртое место с тремя осечками на стрельбище.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 5-й этап, Дёмино.

Масс-старт 15 км. Мужчины: