Женская сборная Швеции победила в эстафете на этапе КМ в Антхольце
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Сегодня, 26 января, женская сборная Швеции одержала победу в эстафете 4x6 км на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия). Биатлонистки преодолели дистанцию за 1:07.26,0, затратив шесть дополнительных патронов. В состав команды вошли Юханна Скоттхейм, Элла Хальварссон, Анна Магнуссон и Ханна Эберг.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
26 января 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Норвегия
3
Франция
Вторую строчку заняли представительницы Норвегии, отстав от лидеров на 13,4, а тройку сильнейших замкнули француженки (+23,6).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025.Шестой этап. Эстафета 4x6 км. Женщины:
- Швеция (Юханна Скоттхейм, Элла Хальварссон, Анна Магнуссон и Ханна Эберг) - 1:07.26,0 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).
- Норвегия (Каролин Кноттен, Рагнхильд Фемстейневик, Марен Ельмесет Киркеэйде, Ингрид Тандреволд) — отставание 13,4 (0+7)
- Франция (Жанна Ришар, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жулия Симон) +23,6 (0+8).
- Швейцария +2.13,8 (1+8)
- Италия +2.17,4 (1+9)
- Украина +2.17,9 (0+7).
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