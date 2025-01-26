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Женская сборная Швеции победила в эстафете на этапе КМ в Антхольце

Женская сборная Швеции победила в эстафете на этапе КМ в Антхольце
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Сегодня, 26 января, женская сборная Швеции одержала победу в эстафете 4x6 км на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия). Биатлонистки преодолели дистанцию за 1:07.26,0, затратив шесть дополнительных патронов. В состав команды вошли Юханна Скоттхейм, Элла Хальварссон, Анна Магнуссон и Ханна Эберг.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
26 января 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Норвегия
3
Франция

Вторую строчку заняли представительницы Норвегии, отстав от лидеров на 13,4, а тройку сильнейших замкнули француженки (+23,6).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025.Шестой этап. Эстафета 4x6 км. Женщины:

  1. Швеция (Юханна Скоттхейм, Элла Хальварссон, Анна Магнуссон и Ханна Эберг) - 1:07.26,0 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).
  2. Норвегия (Каролин Кноттен, Рагнхильд Фемстейневик, Марен Ельмесет Киркеэйде, Ингрид Тандреволд) — отставание 13,4 (0+7)
  3. Франция (Жанна Ришар, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жулия Симон) +23,6 (0+8).
  4. Швейцария +2.13,8 (1+8)
  5. Италия +2.17,4 (1+9)
  6. Украина  +2.17,9 (0+7).
Общий зачёт КМ по биатлону
Календарь КМ по биатлону
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