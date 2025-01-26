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Женская сборная Швеции победила в эстафете на этапе КМ в Антхольце

Сегодня, 26 января, женская сборная Швеции одержала победу в эстафете 4x6 км на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия). Биатлонистки преодолели дистанцию за 1:07.26,0, затратив шесть дополнительных патронов. В состав команды вошли Юханна Скоттхейм, Элла Хальварссон, Анна Магнуссон и Ханна Эберг.

Вторую строчку заняли представительницы Норвегии, отстав от лидеров на 13,4, а тройку сильнейших замкнули француженки (+23,6).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025.Шестой этап. Эстафета 4x6 км. Женщины: