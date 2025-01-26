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Наталия Шевченко заняла первое место в масс-старте на этапе Кубка России в Дёмине

Наталия Шевченко заняла первое место в масс-старте на этапе Кубка России в Дёмине
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Биатлонистка Наталия Шевченко одержала победу в большом масс-старте на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 в Дёмине (Ярославская область). Она преодолела дистанцию 12,5 км за 33.39,9 при безошибочной стрельбе на огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 5, Дёмино
Женщины. 12.5 км Масс-старт
26 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
33:39.9
2
Виктория Сливко
Тюменская область
+32.3
3
Кристина Резцова
Московская область
+53.5

Второе место заняла Виктория Сливко с отставанием в 32,3 секунды, промахнувшись один раз на стрельбище. Тройку призёров замкнула Кристина Резцова, допустившая две осечки на огневых рубежах (+53,5).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 5-й этап, Дёмино.
Масс-старт 12,5 км. Женщины:

  1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 33.39,9 (0 промахов)
  2. Виктория Сливко (Тюменская область) — отставание  32,3 (1)
  3. Кристина Резцова (Московская область) + 53,5 (2)
  4. Тамара Дербушева  (Свердловская область) + 1.01,9 (2)
  5. Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра) + 1.17,2 (1)
  6. Анастасия Шевченко (Свердловская область) 1.23,3 (3)
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