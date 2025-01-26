Наталия Шевченко заняла первое место в масс-старте на этапе Кубка России в Дёмине

Биатлонистка Наталия Шевченко одержала победу в большом масс-старте на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 в Дёмине (Ярославская область). Она преодолела дистанцию 12,5 км за 33.39,9 при безошибочной стрельбе на огневых рубежах.

Второе место заняла Виктория Сливко с отставанием в 32,3 секунды, промахнувшись один раз на стрельбище. Тройку призёров замкнула Кристина Резцова, допустившая две осечки на огневых рубежах (+53,5).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 5-й этап, Дёмино.

Масс-старт 12,5 км. Женщины: