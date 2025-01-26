Тандреволд упала после контакта с Ханной Эберг в конце эстафеты на Кубке мира

В конце женской эстафеты 4x6 км на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия) произошёл контакт между лидировавшими биатлонисткой сборной Швеции Ханной Эберг и представительницей Норвегии Ингрид Тандреволд. Шведка пошла на обгон и попала палкой между лыж норвежки.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В результате инцидента Тандреволд упала на последнем этапе эстафеты, а шведка ушла в отрыв и первой финишировала в гонке. Норвежки стали вторыми с отставанием 13,4 секунды. После финиша Эберг извинилась, но норвежка отреагировала на это холодно. Тройку призёров замкнули французские биатлонистки, проигравшие победительницам 23,6.