Легрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Антхольце, Тарьей Бё — второй
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Олимпийский чемпион в мужской эстафете, шестикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем гонки преследования в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). Он преодолел дистанцию за 29.53,0, не допустив ни одного промаха.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
26 января 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
29:53.0
2
Тарьей Бё
Норвегия
+18.9
3
Томмазо Джакомель
Италия
+24.0
Вторым стал его соотечественник трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё, отстав от лидера на 18,9 и допустив один промах. Тройку сильнейших замкнул итальянец Томмазо Джакомель (+24,0, 2).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Гонка преследования. Мужчины:
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 29.53,0 (0 промахов).
- Тарьей Бё (Норвегия) — отставание +18,9 (1).
- Томмазо Джакомель (Италия) +24,0 (2).
- Мартин Улдаль (Норвегия) +39,0 (1).
- Яков Фак (Словения) +46,9 (1).
- Йоханнес Бё (Норвегия) +47,9 (3).
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