Легрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Антхольце, Тарьей Бё — второй

Олимпийский чемпион в мужской эстафете, шестикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем гонки преследования в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). Он преодолел дистанцию за 29.53,0, не допустив ни одного промаха.

Вторым стал его соотечественник трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё, отстав от лидера на 18,9 и допустив один промах. Тройку сильнейших замкнул итальянец Томмазо Джакомель (+24,0, 2).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Гонка преследования. Мужчины:

Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 29.53,0 (0 промахов). Тарьей Бё (Норвегия) — отставание +18,9 (1). Томмазо Джакомель (Италия) +24,0 (2). Мартин Улдаль (Норвегия) +39,0 (1). Яков Фак (Словения) +46,9 (1). Йоханнес Бё (Норвегия) +47,9 (3).