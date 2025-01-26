«Не знаю, чья это была вина». Тандреволд — о падении после контакта с Эберг в эстафете

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах, норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о контакте со шведской спортсменкой Ханной Эберг в конце женской эстафеты 4x6 км на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия).

«Я могу раздражаться, но нечасто выхожу из себя по-настоящему, но именно это я и сделала. Мы приблизились друг к другу, и тут мне между лыж попала палка. Не знаю, чья это была вина. Трудно сказать. Возможно, это сняли.

Если честно, это не момент гордости для меня. Не могу поручиться за то рукопожатие. Но это было сразу после финиша, так что успела поздравить их после», — приводит слова Тандреволд NRK.

Напомним, в результате инцидента Тандреволд упала на последнем этапе эстафеты, а шведка ушла в отрыв и первой финишировала в гонке. Норвежки стали вторыми с отставанием 13,4 секунды.