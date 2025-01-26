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«Несправедливо». Ханна Эберг рассказала, что после финиша в эстафете её освистали

«Несправедливо». Ханна Эберг рассказала, что после финиша в эстафете её освистали
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону шведка Ханна Эберг рассказала, что после финиша в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) её освистали. В конце гонки произошёл контакт между Эберг и представительницей Норвегии Ингрид Тандреволд.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
26 января 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Норвегия
3
Франция

«Я действительно сочувствую Ингрид. Хотела честной дуэли. Не хотела её сбивать, мне очень жаль. Меня немного освистали. Это было немного грустно. Впервые столкнулась с этим на соревнованиях. Мне кажется, это было немного грустно и несправедливо», — приводит слова Эберг NRK.

Напомним, в результате инцидента Тандреволд упала на последнем этапе эстафеты, а шведка ушла в отрыв и первой финишировала в гонке. Норвежки стали вторыми с отставанием 13,4 секунды.

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Тандреволд упала после контакта с Ханной Эберг в конце эстафеты на Кубке мира
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