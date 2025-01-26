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«И все обнялись». Тандреволд и Эберг поделились совместным фото после инцидента в эстафете

«И все обнялись». Тандреволд и Эберг поделились совместным фото после инцидента в эстафете
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Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд и представительница Швеции Ханна Эберг в социальных сетях поделились совместным фото после инцидента в конце женской эстафеты 4x6 км на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
26 января 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Норвегия
3
Франция

Фото: Из личного архива Ингрид Тандреволд

«И все обнялись», — подписали снимок спортсменки.

Напомним, в конце гонки шведка пошла на обгон и попала палкой между лыж норвежки. В результате инцидента Тандреволд упала на последнем этапе эстафеты, а шведка ушла в отрыв и первой финишировала в гонке. Норвежки стали вторыми с отставанием 13,4 секунды. Тройку призёров замкнули французские биатлонистки, проигравшие победительницам 23,6.

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