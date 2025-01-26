Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Латыпов лидирует, Бабиков — второй

Биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, возглавил общий зачёт Кубка России — 2024/2025. В его активе 409 очков.
Вторую строчку занимает Антон Бабиков с результатом 406 очков. Тройку сильнейших замыкает Кирилл Бажин (356).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
1. Эдуард Латыпов — 409 очков
2. Антон Бабиков — 406
3. Кирилл Бажин — 356
4. Рустам Каюмов — 333
5. Кирилл Стрельцов — 306
6. Максим Цветков — 304
7. Александр Поварницын — 287
8. Виктор Плицев — 284
9. Никита Поршнев — 275
10. Антон Смольский (Беларусь) — 258
11. Евгений Сидоров — 246
12. Роман Сурнев — 237
13. Алексей Вагин — 230
14. Даниил Серохвостов — 228
14. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 228
14. Александр Бектуганов — 228