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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Латыпов лидирует, Бабиков — второй

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Латыпов лидирует, Бабиков — второй
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Биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, возглавил общий зачёт Кубка России — 2024/2025. В его активе 409 очков.

Вторую строчку занимает Антон Бабиков с результатом 406 очков. Тройку сильнейших замыкает Кирилл Бажин (356).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

1. Эдуард Латыпов — 409 очков

2. Антон Бабиков — 406

3. Кирилл Бажин — 356

4. Рустам Каюмов — 333

5. Кирилл Стрельцов — 306

6. Максим Цветков — 304

7. Александр Поварницын — 287

8. Виктор Плицев — 284

9. Никита Поршнев — 275

10. Антон Смольский (Беларусь) — 258

11. Евгений Сидоров — 246

12. Роман Сурнев — 237

13. Алексей Вагин — 230

14. Даниил Серохвостов — 228

14. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 228

14. Александр Бектуганов — 228

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