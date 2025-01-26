Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Шевченко продолжает лидировать, Сливко — вторая

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Биатлонистка Наталия Шевченко продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. После победы в масс-старте на пятом этапе в Дёмине (Ярославская область) в её активе 526 очков.

Вторую строчку занимает серебряный призёр сегодняшней гонки Виктория Сливко с результатом 460 очков. Тройку сильнейших замыкает Кристина Резцова, которая в масс-старте в Дёмине заняла третье место.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

Наталия Шевченко – 526 очков. Виктория Сливко – 460. Кристина Резцова – 458. Тамара Дербушева – 399. Полина Плюснина – 384. Ирина Казакевич – 352. Кира Дюжева – 291. Юлия Шеллер – 289. Елизавета Каплина – 287. Екатерина Мошкова – 263. Анастасия Халили – 252. Виктория Метеля – 251. Динара Смольская (Беларусь) – 243. Ульяна Нигматуллина – 222.