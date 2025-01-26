Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Шевченко продолжает лидировать, Сливко — вторая
Биатлонистка Наталия Шевченко продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. После победы в масс-старте на пятом этапе в Дёмине (Ярославская область) в её активе 526 очков.
Вторую строчку занимает серебряный призёр сегодняшней гонки Виктория Сливко с результатом 460 очков. Тройку сильнейших замыкает Кристина Резцова, которая в масс-старте в Дёмине заняла третье место.
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
- Наталия Шевченко – 526 очков.
- Виктория Сливко – 460.
- Кристина Резцова – 458.
- Тамара Дербушева – 399.
- Полина Плюснина – 384.
- Ирина Казакевич – 352.
- Кира Дюжева – 291.
- Юлия Шеллер – 289.
- Елизавета Каплина – 287.
- Екатерина Мошкова – 263.
- Анастасия Халили – 252.
- Виктория Метеля – 251.
- Динара Смольская (Беларусь) – 243.
- Ульяна Нигматуллина – 222.
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