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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Шевченко продолжает лидировать, Сливко — вторая

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Шевченко продолжает лидировать, Сливко — вторая
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Биатлонистка Наталия Шевченко продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. После победы в масс-старте на пятом этапе в Дёмине (Ярославская область) в её активе 526 очков.

Вторую строчку занимает серебряный призёр сегодняшней гонки Виктория Сливко с результатом 460 очков. Тройку сильнейших замыкает Кристина Резцова, которая в масс-старте в Дёмине заняла третье место.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

  1. Наталия Шевченко – 526 очков.
  2. Виктория Сливко – 460.
  3. Кристина Резцова – 458.
  4. Тамара Дербушева – 399.
  5. Полина Плюснина – 384.
  6. Ирина Казакевич – 352.
  7. Кира Дюжева – 291.
  8. Юлия Шеллер – 289.
  9. Елизавета Каплина – 287.
  10. Екатерина Мошкова – 263.
  11. Анастасия Халили – 252.
  12. Виктория Метеля – 251.
  13. Динара Смольская (Беларусь) – 243.
  14. Ульяна Нигматуллина – 222.
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