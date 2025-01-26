Опубликован состав сборной Швеции на чемпионат мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде

Шведская федерация лыжных видов спорта опубликовала состав национальной команды на чемпионат мира – 2025, который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этим списком.

Мужчины:

Йеспер Нелин

Себастиан Самуэльссон

Виктор Брандт

Женщины:

Анна Магнуссон

Элла Хальварссон

Эльвира Эберг

Ханна Эберг

Ещё два спортсмена присоединятся к команде после чемпионата Европы, который состоится с 29 января по 2 февраля в Мартелл-валь Мартелло (Италия). Ранее Союз биатлонистов Норвегии опубликовал состав спортсменов, которые выступят на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде.