Опубликован состав сборной Швеции на чемпионат мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде
Шведская федерация лыжных видов спорта опубликовала состав национальной команды на чемпионат мира – 2025, который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этим списком.
Мужчины:
- Йеспер Нелин
- Себастиан Самуэльссон
- Виктор Брандт
Женщины:
- Анна Магнуссон
- Элла Хальварссон
- Эльвира Эберг
- Ханна Эберг
Ещё два спортсмена присоединятся к команде после чемпионата Европы, который состоится с 29 января по 2 февраля в Мартелл-валь Мартелло (Италия). Ранее Союз биатлонистов Норвегии опубликовал состав спортсменов, которые выступят на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде.
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