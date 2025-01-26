Кубок наций — 2024/2025, женщины: Франция продолжает лидировать, Швеция — вторая
Женская сборная Франции продолжает лидировать в зачёте Кубка наций — 2024/2025. После бронзы в эстафете на шестом этапе в Антхольце в активе француженок 5216 очков.
Вторую строчку занимают победительницы сегодняшней эстафеты из Швеции с результатом 4838. Тройку сильнейших замыкают немецкие спортсменки (4829).
Кубок наций — 2024/2025. Женщины:
- Франция — 5216 очков.
- Швеция — 4838.
- Германия — 4829.
- Норвегия — 4615.
- Швейцария — 4077.
- Италия — 3963.
- Австрия — 3765.
- Украина — 3697.
- Финляндия — 3584.
- Чехия — 3544.
- Польша — 3428.
- Словения — 3195.
- Эстония — 3144.
- Канада — 2882.
- Словакия — 2773.
- Болгария — 2745.
- Латвия — 2515.
- Бельгия — 2491.
- США — 2162.
- Литва — 2087.
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