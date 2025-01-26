Кубок наций — 2024/2025, женщины: Франция продолжает лидировать, Швеция — вторая

Женская сборная Франции продолжает лидировать в зачёте Кубка наций — 2024/2025. После бронзы в эстафете на шестом этапе в Антхольце в активе француженок 5216 очков.

Вторую строчку занимают победительницы сегодняшней эстафеты из Швеции с результатом 4838. Тройку сильнейших замыкают немецкие спортсменки (4829).

Кубок наций — 2024/2025. Женщины: