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Кубок наций — 2024/2025, женщины: Франция продолжает лидировать, Швеция — вторая

Кубок наций — 2024/2025, женщины: Франция продолжает лидировать, Швеция — вторая
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Женская сборная Франции продолжает лидировать в зачёте Кубка наций — 2024/2025. После бронзы в эстафете на шестом этапе в Антхольце в активе француженок 5216 очков.

Вторую строчку занимают победительницы сегодняшней эстафеты из Швеции с результатом 4838. Тройку сильнейших замыкают немецкие спортсменки (4829).

Кубок наций — 2024/2025. Женщины:

  1. Франция — 5216 очков.
  2. Швеция — 4838.
  3. Германия  — 4829.
  4. Норвегия — 4615.
  5. Швейцария — 4077.
  6. Италия — 3963.
  7. Австрия — 3765.
  8. Украина — 3697.
  9. Финляндия — 3584.
  10. Чехия — 3544.
  11. Польша — 3428.
  12. Словения — 3195.
  13. Эстония — 3144.
  14. Канада — 2882.
  15. Словакия — 2773.
  16. Болгария — 2745.
  17. Латвия — 2515.
  18. Бельгия — 2491.
  19. США — 2162.
  20. Литва — 2087.
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