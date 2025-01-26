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Кубок мира — 2024/2025, зачёт пасьютов: Йоханнес Бё и Стурла Легрейд делят первое место

Кубок мира — 2024/2025, зачёт пасьютов: Йоханнес Бё и Стурла Легрейд делят первое место
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё и его соотечественник олимпийский чемпион в мужской эстафете, шестикратный чемпион мира Стурла Холм Легрейд делят первое место в зачёте гонок преследования на Кубке мира — 2024/2025. В активе спортсменов 290 очков. Третье место занимает француз Эрик Перро с результатом 195.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт гонок преследования. Мужчины:

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 290 очков.

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 290.

3. Эрик Перро (Франция) — 195.

4. Эмильен Жаклен (Франция) — 194.

5. Тарьей Бё (Норвегия) — 181.

6. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 159.

7. Томмазо Джакомель (Италия) — 141.

8. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 141.

9. Мартин Улдаль (Норвегия) — 136.

10. Кентен Фийон Майе (Франция) — 130.

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