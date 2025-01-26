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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Легрейд лидирует, Йоханнес Бё — второй

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Легрейд лидирует, Йоханнес Бё — второй
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Олимпийский чемпион в мужской эстафете, шестикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в гонке преследования в рамках шестого этапа в Антхольце (Италия) в его активе 854 очка.

Вторую строчку занимает пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё с результатом 806. Тройку сильнейших занимает француз Эрик Перро (585).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Стурла Холм Легерйд (Норвегия) — 854 очка
  2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 806
  3. Эрик Перро (Франция) — 585
  4. Эмильен Жаклен (Франция) — 567
  5. Тарьей Бё (Норвегия) — 553
  6. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 549
  7. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 491
  8. Кентен Фийон Майе (Франция) — 490
  9. Томмазо Джакомель (Италия) — 465
  10. Фабьен Клод (Германия) — 437
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