Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Легрейд лидирует, Йоханнес Бё — второй

Олимпийский чемпион в мужской эстафете, шестикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в гонке преследования в рамках шестого этапа в Антхольце (Италия) в его активе 854 очка.

Вторую строчку занимает пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё с результатом 806. Тройку сильнейших занимает француз Эрик Перро (585).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

Стурла Холм Легерйд (Норвегия) — 854 очка Йоханнес Бё (Норвегия) — 806 Эрик Перро (Франция) — 585 Эмильен Жаклен (Франция) — 567 Тарьей Бё (Норвегия) — 553 Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 549 Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 491 Кентен Фийон Майе (Франция) — 490 Томмазо Джакомель (Италия) — 465 Фабьен Клод (Германия) — 437