Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Легрейд лидирует, Йоханнес Бё — второй
Олимпийский чемпион в мужской эстафете, шестикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в гонке преследования в рамках шестого этапа в Антхольце (Италия) в его активе 854 очка.
Вторую строчку занимает пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё с результатом 806. Тройку сильнейших занимает француз Эрик Перро (585).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Стурла Холм Легерйд (Норвегия) — 854 очка
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 806
- Эрик Перро (Франция) — 585
- Эмильен Жаклен (Франция) — 567
- Тарьей Бё (Норвегия) — 553
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 549
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 491
- Кентен Фийон Майе (Франция) — 490
- Томмазо Джакомель (Италия) — 465
- Фабьен Клод (Германия) — 437
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